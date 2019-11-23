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Біля Індонезії стався землетрус магнітудою 6,1

Біля Індонезії стався землетрус магнітудою 6,1

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Землетрус магнітудою 6,1 балів зафіксували неподалік від берегів Індонезії у суботу, 23 листопада. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.

За даними сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 км і розташовувався за 997 кілометрів від міста Давао, у Філіппінах. Населення міста становить 1,21 млн людей.

Дані про можливих постраждалих і руйнування поки не надходили.

Нагадаємо, у Таїланді стався потужний землетрус.

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