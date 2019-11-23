У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Землетрясение магнитудой 6,1 баллов зафиксировали у берегов Индонезии в субботу, 23 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 км и располагался в 997 километрах от города Давао, в Филиппинах. Население города составляет 1,21 млн человек.
Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.
Напомним, в Таиланде произошло мощное землетрясение.