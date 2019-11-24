У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,3
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. У берегов штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Геологической службы США.
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 02:54 по киевскому времени. Эпицентр стихийного бедствия располагался в 85 км юго-восточнее города Адак с населением около 330 жителей. Очаг землетрясение находился на глубине 25 км.
Информации о пострадавших или вызванных разрушениях нет.
Напомним, 23 ноября у берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1.