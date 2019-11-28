Кількість загиблих в результаті землетрусу в Албанії зросла до 35
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Кількість жертв землетрусу в Албанії досягло 35. Про це повідомила в середу газета Albanian Daily News з посиланням на дані влади країни, передає УНН.
За відомостями видання, на цей момент з-під завалів вдалося врятувати близько 45 осіб. Працівники екстрених служб продовжують пошуково-рятувальні операції.
Раніше УНН повідомляв про 32 загиблих і понад 650 постраждалих.
Землетрус магнітудою 6,4 стався в Албанії 26 листопада близько 04:00 за місцевим часом (5:00 Київ). За інформацією Геологічної служби США, епіцентр знаходився в 10 км на північний захід від міста Шіяк, розташованого недалеко від столиці Тирани. Осередок залягав на глибині 10 км. Поштовхи відчувалися також в Північній Македонії, Сербії, Чорногорії, Боснії і Герцеговині, Греції, Хорватії та деяких південних провінціях Італії.
Уряд Албанії оголосило 27 листопада загальнонаціональним днем жалоби за загиблими в результаті удару стихії, запроваджено надзвичайни стан.