Количество погибших в результате землетрясения в Албании возросло до 35

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 25378 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105430 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 85806 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 105064 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117113 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147022 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147735 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140305 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 184758 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116698 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
Количество погибших в результате землетрясения в Албании возросло до 35

Количество погибших в результате землетрясения в Албании возросло до 35

Киев  •  УНН

 • 17301 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Число жертв землетрясения в Албании достигло 35. Об этом сообщила в среду газета Albanian Daily News со ссылкой на данные властей страны, передает УНН.

По сведениям издания, на данный момент из-под завалов удалось спасти около 45 человек. Работники экстренных служб продолжают поисково-спасательные операции.

Ранее УНН сообщал о 32 погибших и более 650 пострадавших.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании 26 ноября около 04:00 по местному времени (5:00 Киев). По информации Геологической службы США, эпицентр находился в 10 км северо-западнее города Шийак, расположенного недалеко от столицы Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км. Толчки ощущались также в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и некоторых южных провинциях Италии.

Правительство Албании объявило 27 ноября общенациональным днем траура по погибшим в результате удара стихии, введено чрезвычайное положение.

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