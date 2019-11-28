Количество погибших в результате землетрясения в Албании возросло до 35
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Число жертв землетрясения в Албании достигло 35. Об этом сообщила в среду газета Albanian Daily News со ссылкой на данные властей страны, передает УНН.
По сведениям издания, на данный момент из-под завалов удалось спасти около 45 человек. Работники экстренных служб продолжают поисково-спасательные операции.
Ранее УНН сообщал о 32 погибших и более 650 пострадавших.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Албании 26 ноября около 04:00 по местному времени (5:00 Киев). По информации Геологической службы США, эпицентр находился в 10 км северо-западнее города Шийак, расположенного недалеко от столицы Тираны. Очаг залегал на глубине 10 км. Толчки ощущались также в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и некоторых южных провинциях Италии.
Правительство Албании объявило 27 ноября общенациональным днем траура по погибшим в результате удара стихии, введено чрезвычайное положение.