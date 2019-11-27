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Землетрус в Албанії: кількість загиблих зросла до 24 осіб, запроваджено надзвичайний стан

Землетрус в Албанії: кількість загиблих зросла до 24 осіб, запроваджено надзвичайний стан

Київ • УНН

 • 10608 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. У двох регіонах Албанії запровадили надзвичайний стан на 30 днів через наслідки землетрусу, який відбувся 26 листопада, у вівторок. Кількість загиблих зросла до 24 осіб. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеве видання Koha.

"Ми сьогодні оголосимо надзвичайний стан на основі конституції та відповідного законодавства. Враховуючи характер проблеми та ситуації, це буде надзвичайний стан по периметру двох регіонів, що зазначили найбільших руйнувань - в Дурресі та Тирані. Надзвичайний стан буде тривати, поки ситуація не стане контрольованою, впродовж 30 днів", - сказав прем'єр-міністр Албанії Еді Рама.

Прем’єр зазначив, що землетрус був складним для країни, але рятувальники та поліцейські виконали героїчну роботу.

"Поки що є 24 загиблих, 657 поранених та 45 врятованих", - повідомили ЗМІ.

Нагадаємо, потужний землетрус стався 26 листопада в Албанії. 

Раніше повідомлялось про 20 загиблих.

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