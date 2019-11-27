Землетрясение в Албании: число погибших возросло до 24 человек, введено чрезвычайное положение

"Мы сегодня объявим чрезвычайное положение на основе Конституции и соответствующего законодательства. Учитывая характер проблемы и ситуации, это будет чрезвычайное положение по периметру двух регионов, претерпевших наибольшие разрушения - в Дурресе и Тиране. Чрезвычайное положение будет продолжаться, пока ситуация не станет контролируемой, в течение 30 дней", - сказал премьер-министр Албании Эди Рама.

Премьер отметил, что землетрясение было сложным для страны, но спасатели и полицейские выполнили героическую работу.

"Пока есть 24 погибших, 657 раненых и 45 спасенных", - сообщили в СМИ.

Напомним, мощное землетрясение произошло 26 ноября в Албании.

Ранее сообщалось о 20 погибших.