Кількість загиблих через землетрус в Албанії перевищила 30 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Число загиблих в результаті землетрусу в Албанії збільшилася до 32 осіб. Про це повідомляє Albanian Daily News з посиланням на міністра охорони здоров’я країни Огерту Манастірліу. Напередодні повідомлялося про понад 20 жертв, пише УНН.
За даними відомства, ще 658 осіб отримали поранення. Міністр розповіла, що вісім осіб перебувають у важкому стані. Двох з них можуть відправити на лікування до Італії.
Видання Faktor пише, що прем’єр-міністр країни Еді Рама оголосив про введення надзвичайного стану в двох найбільш постраждалих регіонах — в місті Дурресі і столиці Тірані. Albanian Daily News повідомляє, що прем’єр-міністр також оголосив середу, 27 листопада, днем жалоби за загиблими.
Землетрус стався в Албанії в ніч на 26 листопада. Його магнітуда склала 6,4. Епіцентр розташовувався між Тіраною і курортним містом Дурресом.
Міноборони Албанії повідомляло, що в результаті поранення отримали 650 осіб і ще 45 були врятовані з-під завалів.
Як зазначав УНН раніше, за минулими підрахунками кількість загиблих зросла до 24 осіб, у країні запроваджено надзвичайний стан.