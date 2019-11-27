Неподалік Албанії стався новий землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Біля Албанії стався землетрус потужністю 5,3 бали. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.
"Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 км і розташовувався на відстані 42 кілометрів від Тирани, що в Албанії. Населення міста становить 375 тис. людей", - йдеться у повідомленні.
Дані про можливих постраждалих і руйнування поки не надходили.
Нагадаємо, кількість загиблих через землетрус в Албанії перевищила 30 осіб.