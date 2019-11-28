Третій день катастрофи: Албанію сколихнув новий землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Біля Албанії стався землетрус потужністю 4,9 балів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.
"Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 10 кілометрів і розташовувався на відстані 42 кілометрів від Тирани, Албанія. Населення міста становить 375 тис. людей", - йдеться у повідомленні.
Дані про можливих постраждалих і руйнування поки не надходили.
Нагадаємо, 26 листопада в Албанії стався потужний землетрус, внаслідок якого загинули щонайменше 40 людей.
Наступного дня, 27 листопада, в Албанії знову стався землетрус.