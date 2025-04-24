Треть боев - на Покровском направлении: карта от Генштаба

Треть боев на фронте за прошедшие сутки произошла на Покровском направлении, враг также был активнее на Торецком направлении и на курщине, сообщили в утренней сводке 24 апреля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 23 апреля, пишет УНН.

Противник атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 168 боестолкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах один ракетный и 111 авиаударов, применив четыре ракеты и сбросив 228 КАБ. Кроме этого, совершил 6289 обстрелов, в частности 175 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2961 дрон-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления БпЛА, одно средство РЭБ, четыре артиллерийские системы и еще один другой важный объект противника", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении вчера состоялась одна атака захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новое, Грековка, Надежда и Редкодуб.

На Северском направлении Силы обороны остановили 12 наступательных действий захватчиков вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано одно боестолкновение в районе Клещиевки.

На Торецком направлении враг совершил 25 атак в районах населенных пунктов Дачное, Крымское, Торецк и Леонидовка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 56 штурмовых действий агрессора неподалеку от населенных пунктов Калиново, Зеленое Поле, Новоторецкое, Елизаветовка, Лысовка, Возрождение, Зверово, Успеновка, Надиевка, Котляровка и Андреевка.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 15 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Скудное, Равнополь и Новодаровка.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались идти вперед в районах Степного, Щербаков и Лобкового.

На Приднепровском направлении враг имел одну тщетную попытку пройти вперед.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника на Курщине. На данном направлении за прошедшие сутки враг нанес 20 авиаударов, сбросив при этом 41 КАБ, совершил 423 обстрела, из которых 19 - из РСЗО. Украинские защитники остановили 26 штурмовых действий захватчиков", - сказано в сводке.

Потери врага за сутки: ликвидировано более тысячи оккупантов и десятки артсистем