Третина боїв - на Покровському напрямку: карта від Генштабу

$41.670.15
47.540.17
ukenru
Масована атака на Україну 24 квітня: в МВС показали наслідки російських ударів
05:06 • 16632 перегляди

Масована атака на Україну 24 квітня: в МВС показали наслідки російських ударів

23 квітня, 17:58 • 51789 перегляди

Українська делегація зустрілась з Келлогом: про що говорили

23 квітня, 15:00 • 96806 перегляди

У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі

23 квітня, 14:18 • 120441 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

Ексклюзив
23 квітня, 13:00 • 72458 перегляди

Поховання на військовому меморіальному кладовищі: коли буде графік та на якому етапі будівництво

Ексклюзив
23 квітня, 12:40 • 118457 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"

Ексклюзив
23 квітня, 12:29 • 50715 перегляди

Землетрус у Стамбулі: у МЗС кажуть, що українці до консульства не зверталися

Ексклюзив
23 квітня, 11:49 • 40949 перегляди

Україна посилить захист адвокатів: підписання Конвенції Ради Європи очікується у травні - голова підкомітету ВР

Ексклюзив
23 квітня, 11:37 • 33321 перегляди

Боїться втратити контроль: юрист пояснив, чому голова АРМА Дума блокує реформу агентства

Ексклюзив
23 квітня, 08:41 • 35978 перегляди

Як безпечно купувати онлайн: поради експерта з кібербезпеки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+24°
1.7м/с
29%
746 мм
Популярнi новини

Ворог завдав масштабного удару по Києву

23 квітня, 22:34 • 34916 перегляди

Атака по Києву: перші подробиці комбінованого удару ворога

23 квітня, 22:52 • 33624 перегляди

Атака росіян по Україні 24 квітня: на Київщині під удар потрапив житловий будинок

23 квітня, 23:23 • 22141 перегляди

США різко змінили стратегію щодо війни в Україні - ISW

03:28 • 62402 перегляди

Ворог вивів 11 ракетоносіїв з "Калібрами" на борту в Чорне море - ВМС ЗСУ

03:44 • 17105 перегляди
Публікації

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 120448 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 75712 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"
Ексклюзив

23 квітня, 12:40 • 118463 перегляди

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

23 квітня, 11:46 • 88247 перегляди

Топ-6 помилок при прибиранні пилососом, які ви робите несвідомо

23 квітня, 06:48 • 103254 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Андрій Сибіга

Марко Рубіо

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Лондон

Сполучене Королівство

Київ

Реклама
УНН Lite

Режисерка фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" хотіла повернути Геллар

06:58 • 4018 перегляди

Шлюб Шекспіра міг бути щасливішим, ніж вважалося раніше - нове дослідження

23 квітня, 15:29 • 30794 перегляди

Нове фото принца Луї опублікували на честь його 7-річчя

23 квітня, 13:53 • 38452 перегляди

Син Йоко Оно закликав припинити порівняння його з братом Джуліаном

22 квітня, 15:52 • 49699 перегляди

Син Трампа спілкується з приятелями по університету через Xbox, а не роздає свій номер - ЗМІ

22 квітня, 15:42 • 48314 перегляди
Актуальне

Facebook

Financial Times

Tesla Model Y

Шахед-136

Twitter

Третина боїв - на Покровському напрямку: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 778 перегляди

Минулої доби зафіксовано 168 боєзіткнень, третина з яких на Покровському напрямку. Ворог здійснив 111 авіаударів та 6289 обстрілів позицій ЗСУ.

Третина боїв - на Покровському напрямку: карта від Генштабу

Третина боїв на фронті минулої доби сталася на Покровському напрямку, ворог також був активнішим на Торецькому напрямку та на курщині, повідомили у ранковому зведенні 24 квітня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 23 квітня, пише УНН.

Противник атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 168 боєзіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 111 авіаударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 228 КАБ. Крім цього, здійснив 6289 обстрілів, зокрема 175 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2961 дрон-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління БпЛА, один засіб РЕБ, чотири артилерійські системи та ще один інший важливий об’єкт противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку вчора відбулася одна атака загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Нове, Греківка, Надія та Рідкодуб.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили 12 наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано одне боєзіткнення в районі Кліщіївки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Дачне, Кримське, Торецьк та Леонідівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора неподалік населених пунктів Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Успенівка, Надіївка, Котлярівка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 15 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Рівнопіль та Новодарівка.

На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися йти вперед в районах Степового, Щербаків та Лобкового.

На Придніпровському напрямку ворог мав одну марну спробу пройти вперед.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"Сили оборони України продовжують стримувати противника на Курщині. На даному напрямку минулої доби ворог завдав 20 авіаударів, скинувши при цьому 41 КАБ, здійснив 423 обстріли, з яких 19 - із РСЗВ. Українські захисники зупинили 26 штурмових дій загарбників", - сказано у зведенні.

Втрати ворога за добу: ліквідовано понад тисячу окупантів та десятки артсистем24.04.25, 07:28 • 3412 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Курська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Куп'янськ
Brent
$66.59
Bitcoin
$92,404.90
S&P 500
$5,380.11
Tesla
$256.53
Газ TTF
$34.05
Золото
$3,336.89
Ethereum
$1,768.14