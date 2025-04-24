Третина боїв - на Покровському напрямку: карта від Генштабу
Київ • УНН
Минулої доби зафіксовано 168 боєзіткнень, третина з яких на Покровському напрямку. Ворог здійснив 111 авіаударів та 6289 обстрілів позицій ЗСУ.
Третина боїв на фронті минулої доби сталася на Покровському напрямку, ворог також був активнішим на Торецькому напрямку та на курщині, повідомили у ранковому зведенні 24 квітня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 23 квітня, пише УНН.
Противник атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 168 боєзіткнень
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 111 авіаударів, застосувавши чотири ракети та скинувши 228 КАБ. Крім цього, здійснив 6289 обстрілів, зокрема 175 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2961 дрон-камікадзе.
"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління БпЛА, один засіб РЕБ, чотири артилерійські системи та ще один інший важливий об’єкт противника", - ідеться у зведенні.
Ситуація за напрямками
На Харківському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.
На Куп’янському напрямку вчора відбулася одна атака загарбників. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі Загризового.
На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Нове, Греківка, Надія та Рідкодуб.
На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили 12 наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського.
На Краматорському напрямку вчора зафіксовано одне боєзіткнення в районі Кліщіївки.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Дачне, Кримське, Торецьк та Леонідівка.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових дій агресора неподалік населених пунктів Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Відродження, Звірове, Успенівка, Надіївка, Котлярівка та Андріївка.
На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 15 атак у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Рівнопіль та Новодарівка.
На Оріхівському напрямку окупанти тричі намагалися йти вперед в районах Степового, Щербаків та Лобкового.
На Придніпровському напрямку ворог мав одну марну спробу пройти вперед.
На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
"Сили оборони України продовжують стримувати противника на Курщині. На даному напрямку минулої доби ворог завдав 20 авіаударів, скинувши при цьому 41 КАБ, здійснив 423 обстріли, з яких 19 - із РСЗВ. Українські захисники зупинили 26 штурмових дій загарбників", - сказано у зведенні.
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