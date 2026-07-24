Тренер сборной Испании назвал поведение игроков сборной Аргентины в финале ЧМ-2026 неприемлемым и недопустимым

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал драку в конце матча финала Чемпионата мира-2026, отметив, что поведение игроков сборной Аргентины является неприемлемым и недопустимым. Об этом де ла Фуэнте сказал в эфире TVE, передает УНН.

В тот момент я этого не заметил, потому что праздновал вместе с другими людьми, обнимая товарищей по команде. В любом случае, мне это кажется неприемлемым и недопустимым для игроков такого футбольного уровня, которых я хвалил в предыдущие дни и у которых есть чрезвычайно талантливый тренер. - сказал де ла Фуэнте.

Он также отметил поведение игроков сборной Испании.

Они всё время вели себя достойно, как настоящие спортсмены и футболисты. - отметил тренер.

Дополнение

19 июля сборная Испании одержала победу над сборной Аргентины в финале Чемпионата мира-2026 на "МетЛайф Стедиум" в городе Ист-Ратерфорд, недалеко от Нью-Йорка.

Поединок завершился минимальной победой "Фурии-Рохи" - 1:0. Единственный гол в поединке забил Ферран Торрес. Поединок также запомнился грубой игрой аргентинцев. В конце второго тайма основного времени полузащитник "Albiceleste" Энцо Фернандес грубо сыграл против Пау Кубарси и получил вторую желтую карточку.

После завершения матча эмоции не сдержал другой полузащитник сборной Аргентины Леонардо Паредес. Сначала он толкнул в спину Эрика Гарсию, после чего схватил испанца за шею.

Кроме Паредеса, в конфликтах были замечены и другие представители Аргентины, в частности защитник Науэль Молина толкнул капитана испанцев Родри во время празднования победы, а помощник главного тренера сборной Аргентины Роберто Аяла, предположительно, пытался ударить Дани Ольмо.

Поединок также запомнился забавным моментом с участием президента США Дональда Трампа, который не хотел покидать подиум во время празднования сборной Испании.

Трамп вместе с Инфантино вручили кубок капитану сборной Испании Родри. После этого президент ФИФА ушел со сцены, а Трамп продолжал стоять рядом с Родри. Капитан испанцев пытался "убрать" Трампа, что ему удалось не сразу, после чего американский президент отошел в сторону и продолжал стоять на подиуме, пока его не забрал Инфантино.