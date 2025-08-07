$41.610.07
Эксклюзив
08:14
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
06:56 • 8830 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 20494 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 42567 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 48358 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 97560 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 67978 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 61491 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
6 августа, 13:30 • 47821 просмотра
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
6 августа, 13:03 • 101718 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения

Киев • УНН

 • 2754 просмотра

Политолог Руслан Бортник прогнозирует возможную трехстороннюю встречу лидеров Украины, США и России летом или в начале осени. Эта встреча может решить насущные проблемы, требующие личной договоренности глав государств.

Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения

Завтра, 8 августа, истекает срок ультиматума, который президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинул российскому диктатору Владимиру Путину относительно прекращения огня против Украины. Однако накануне состоялся визит в Москву спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, которому американский лидер дал в целом положительную оценку, заявив, что она была "продуктивнее, чем ожидалось".

Воплотит ли глава Белого дома свои ультимативные планы в отношении России и удалось ли приблизить трехстороннюю встречу Президента Украины Владимира Зеленского с Трампом и Путиным, корреспонденту УНН рассказал директор Украинского института политики, политолог Руслан Бортник.

Ультиматум Дональда Трампа

Поездка Уиткоффа и его встреча с Путиным по сути отложили, а возможно и аннулировали ультиматум Трампа, ведь это фактически позволяет Трампу сегодня утверждать, что достигнут прогресс. Теперь дело с ультиматумом не столь актуально, особенно на фоне подготовки возможной трехсторонней встречи между президентами

- считает Бортник.

Политолог обратил внимание, что все решительные санкционные действия Трампа касались не России, а ее союзников и решали больше внешнеполитические интересы США.

Я с самого начала не очень сильно верил в тот ультиматум, поскольку предложенные механизмы и угрозы после этого ультиматума касались торговых партнеров России, а не самой России. Их применение существенно меняло логику американо-китайских, американо-индийских отношений или американо-турецких отношений. Это выглядело, как довольно нереалистичный подход

- отметил Бортник.

"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским07.08.25, 01:17 • 20499 просмотров

Риторика Трампа ускорила многие процессы

Риторика Трампа и его деятельность ускоряет многие процессы. Если бы не Трамп, то не было бы никаких серьезных переговоров о мире, о завершении войны, ничего не было бы. Постоянное давление Трампа, политические и дипломатические эскалации с его стороны, заставляют Москву участвовать в этих переговорах, заставляют Москву немного снижать градус возможных действий. Она осторожнее с точки зрения обстрелов, других агрессивных действий. Это помогает Украине и позволяет держать войну в определенных рамках

- пояснил Бортник.

Он также напомнил, что во времена Джо Байдена, хоть Украина и получала помощь, серьезных политических сдвигов не происходило. Так могло быть и в случае с Трампом, который угрожал отстраниться от процесса мирного урегулирования. Зато деятельность Трампа уже сейчас влияет на эту войну.

Безразличие эпохи Байдена, когда давалась Украине помощь, но с политической точки зрения Байден ничего не требовал ни от Украины, ни от России. Или безразличие, которым угрожал Трамп - если бы оно реализовывалось, то я думаю, что масштаб войны и масштаб ударов по территории Украины, масштаб кризисов, масштаб диверсий был бы значительно выше. Уже деятельность Трампа, хоть и незаметно для нас, снизила градус противостояния и не допустила масштабирования этой войны

- подчеркнул Руслан Бортник.  

Путин хочет встретиться с Трампом, это может произойти на следующей неделе - СМИ07.08.25, 00:11 • 2834 просмотра

Трехсторонняя встреча лидеров

Трехсторонняя встреча возможна. Напоминаю, что Президент Украины поддерживает эту встречу и давно настаивает на личной встрече с Путиным. Я думаю, что Зеленский не будет против, чтобы в ней принял участие и Трамп. Встреча важна, и именно на ней можно решить насущные проблемы и вопросы, которые можно решить только с глазу на глаз, о которых можно договориться только лидерам. О которых не могут договориться делегации, ведь эти вопросы повлекут за собой существенные внутренние политические последствия. Речь идет о территориях, речь идет о балансе безопасности между странами, о взаимоотношениях, легитимности-нелегитимности и многом другом

- считает Бортник.

Как считает политолог, встреча Зеленского, Трампа и Путина вполне может состояться в конце лета, или же в течение первой половины осени. Впрочем, говорить о том, чем она завершится и какой будет после нее геополитическая ситуация, еще рано.

Есть вероятность, что эта трехсторонняя встреча состоится уже в течение лета или же первой половины осени этого года. Будет ли она успешна? Она бы могла быть успешной, но здесь трудно прогнозировать, удастся ли сторонам достичь какой-то устойчивой договоренности о завершении войны и тем более о формировании нового геополитического баланса в Восточной Европе

- сказал Бортник.

Трамп планирует встретиться с путиным и Зеленским - СМИ06.08.25, 22:12 • 4754 просмотра

Овальный кабинет-2

Если будут камеры, то это может превратиться в "второй Овальный кабинет". Зеленский тоже не полезет за словом в карман. Будет спор, ссора. Если камер не будет, то высок риск того, что в определенные моменты будет очень серьезное давление на Украину. Можно попасть в ситуацию, которая была в 1991-1994 годах, когда Украину лишали ядерного оружия. Одновременно давили и Россия, и сильно давил Запад, США прежде всего

- считает Бортник.

При этом не стоит исключать, что и на Путина будет осуществляться совместное давление. Так или иначе, какие-то последствия такая встреча будет иметь.

На Украину безусловно будут давить. Но есть шанс, что в определенные моменты будет совместное давление и на российского лидера. В любом случае такая встреча стала бы развязкой. Лидеры, уезжая с этой встречи, уже четко поставили бы себе если не точку, то три точки в процессе переговоров и в выводах относительно возможности достижения мирного соглашения или невозможности

- подытожил политолог.

Похоже, россия теперь больше настроена на прекращение огня, давление на них срабатывает - Зеленский06.08.25, 21:11 • 3576 просмотров

Павел Зинченко

