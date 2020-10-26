"Надо сделать работу над ошибками": Кравчук о результатах местных выборов

“Очень неприятно, что по ряду городских советов, в частности на Западной Украине очень немного не хватает, буквально 200-300 голосов, чтобы пройти в городской совет. Гораздо лучшие показатели по областным советам. Мы даже проанализировали, что много наши избирателей в сельской местности и это тоже нужно будет учитывать нам для партийного строительства, чтобы доходить до всех регионов. Безусловно, мне лично, что коллеги, мажоритарщики по Киеву — им не очень приятный результат общий по Киеву, я думаю, что нужно сделать работу над ошибками и в том числе по крупным городам. По крупным городам, чего такие результаты, это означает, что победила децентрализация”, — отметила она.

Как ранее сообщалось в УНН, 25 октября 2020 года в Украине состоялись очередные местные выборы. По данным ЦИК, явка избирателей на очередных местных выборах 25 октября составила 36,88%.

Также напомним, за день голосования в Украине открыли 159 производств по фактам нарушений на выборах.