"Треба зробити роботу над помилками": Кравчук про результати місцевих виборів

“Дуже неприємно, що по ряду міських рад, зокрема на західній Україні дуже небагато не вистачає, буквально 200-300 голосів, щоб пройти до міської ради. Набагато кращі показники по обласним радам. Ми навіть проаналізували, що багато наших виборців у сільській місцевості і це теж потрібно буде враховувати нам для партійного будівництва, щоб доходити до усіх регіонів. Безумовно, мені особисто, що колеги, які мажоритарники по Києву — їм не дуже приємний результат загальний по Києву, я думаю, що потрібно зробити роботу над помилками і в тому числі по великим містам. По великим містам, чого такі результати, це означає, що перемогла децентралізація”, — зазначила вона.

Як раніше повідомлялося в УНН, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися чергові місцеві вибори. За даними ЦВК, явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.

Також нагадаємо, за день голосування в Україні відкрили 159 проваджень за фактами порушень під час виборів.