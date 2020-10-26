"Треба зробити роботу над помилками": Кравчук про результати місцевих виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Потрібно зробити мажоритарникам роботу над помилками щодо результатів виборів по Києву та іншим великим містам. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомила народний депутат, заступниці голови парламентської фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук, передає УНН.
“Дуже неприємно, що по ряду міських рад, зокрема на західній Україні дуже небагато не вистачає, буквально 200-300 голосів, щоб пройти до міської ради. Набагато кращі показники по обласним радам. Ми навіть проаналізували, що багато наших виборців у сільській місцевості і це теж потрібно буде враховувати нам для партійного будівництва, щоб доходити до усіх регіонів. Безумовно, мені особисто, що колеги, які мажоритарники по Києву — їм не дуже приємний результат загальний по Києву, я думаю, що потрібно зробити роботу над помилками і в тому числі по великим містам. По великим містам, чого такі результати, це означає, що перемогла децентралізація”, — зазначила вона.
Як раніше повідомлялося в УНН, 25 жовтня 2020 року в Україні відбулися чергові місцеві вибори. За даними ЦВК, явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня становила 36,88%.
Також нагадаємо, за день голосування в Україні відкрили 159 проваджень за фактами порушень під час виборів.