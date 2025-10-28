$42.070.07
"Травма тупым предметом": адвокат семьи погибшего мобилизованного в Киеве предоставил заключение судебно-медицинской экспертизы

Киев • УНН

 • 886 просмотра

43-летний мужчина умер в киевской больнице через день после мобилизации и прохождения ВВК. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала "травма тупым предметом".

"Травма тупым предметом": адвокат семьи погибшего мобилизованного в Киеве предоставил заключение судебно-медицинской экспертизы

В Киеве 43-летний мужчина скончался в больнице после прохождения военно-врачебной комиссии, через день после мобилизации. Адвокат семьи предоставил заключение судебно-медицинской экспертизы, в котором указано, что причиной смерти стала "травма тупым предметом". Об этом сообщила журналистка Дарья Трунова, пишет УНН.

Подробности

Адвокат предоставил заключение судебно-медицинской экспертизы относительно причины смерти Романа. Обратите внимание на пункт - травма тупым предметом! Чтобы меня снова не обвинили в манипуляциях - выводы сделайте сами. Возможно, имеется в виду и пол, как тупой предмет

- написала Трунова.

Она отметила, что сейчас военная прокуратура, ГБР и полиция занимаются этим делом, однако добавила, что предпочла бы увидеть официальную позицию Киевского городского ТЦК и СП и 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск.

Контекст

В Киеве 43-летний мужчина скончался в больнице после прохождения военно-врачебной комиссии, через день после мобилизации. Он связался с родителями и попросил передать вещи, когда проходил ВВК. Однако уже на следующий день Роман оказался в больнице с травмой головы и, несмотря на старания врачей, спасти его не удалось.

24 октября полиция Киева сообщила, что начала расследование по этому факту. В полиции добавили, что опросили более десятка свидетелей и отправили тело на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Алена Уткина

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины
Киев