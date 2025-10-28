"Травма тупим предметом": адвокат родини загиблого мобілізованого в Києві надав висновок судово-медичної експертизи

У Києві 43-річний чоловік помер у лікарні після проходження військово-лікарської комісії, через день після мобілізації. Адвокат родини надав висновок судово-медичної експертизи, у якому зазначено, що причиною смерті стала "травма тупим предметом". Про це повідомила журналістка Дарина Трунова, пише УНН.

Деталі

Адвокат надав висновок судово-медичної експертизи щодо причини смерті Романа. Зверніть увагу на пункт - травма тупим предметом! Щоб мене знову не звинуватили у маніпуляціях - висновки зробіть собі. Можливо мається на увазі і підлога, як тупий предмет - написала Трунова.

Вона зазначила, що наразі військова прокуратура, ДБР та поліція займаються цією справою, однак додала, що воліла б побачити офіційну позицію Київського міського ТЦК та СП та 71-ої окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ.

Контекст

У Києві 43-річний чоловік помер у лікарні після проходження військово-лікарської комісії, через день після мобілізації. Він зв'язався із батьками й попросив передати речі, коли проходив ВЛК. Втім вже наступного дня Роман опинився в лікарні із травмою голови та попри старання лікарів, врятувати його не вдалось.

24 жовтня поліція Києва повідомила, що розпочала розслідування за цим фактом. У поліції додали, що опитали більше десятка свідків і відправили тіло на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.