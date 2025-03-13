Трамп заявил, что у США есть "рычаг" влияния на путина
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о наличии "рычага" влияния на путина, но отказался его раскрыть. Он выразил надежду на перемирие и мирные договоренности между россией и Украиной.
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Америки есть "рычаг" влияния на российского диктатора владимира путина, однако он отказался его называть. Трамп оценил сегодняшние заявления путина, как позитивные, передает УНН.
На вопрос, какой его "рычаг" на путина, Трамп сказал: "У нас есть рычаг, но я не хочу об этом говорить. Сейчас мы с ним общаемся и на основе его сегодняшних заявлений, они были достаточно позитивными, поэтому я не хочу говорить об этом".
Трамп надеется, что если будет договоренность о прекращении огня, то "стрельбы снова не будет".
Я надеюсь, что россия достигнет договоренностей и когда будет эта договоренность, то не будет снова стрельбы. Если у нас будет мирная договоренность, если у нас будет прекращение огня, которое приведет к миру, я не думаю, что кто-то захочет вернуться, потому что это злая и насильственная вещь. Я думаю, если путин согласится на прекращение огня, то мы будем в очень хорошем состоянии, чтобы это выполнить
Дополнение
Ранее путин заявил, что россия выступает за перемирие с Украиной на 30 суток, "но есть нюансы".
В свою очередь Трамп отметил, что США обсуждали с Украиной территориальные уступки, в том числе какие территории останутся под контролем Украины, а какие нет, в том числе и вопрос Запорожской АЭС.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркивал, что Украина не пойдет на замораживание конфликта. Против такого также выступают американские партнеры.