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Трамп заявив, що у США є "важіль" впливу на путіна

Київ • УНН

 • 22325 перегляди

Дональд Трамп заявив про наявність "важеля" впливу на путіна, але відмовився його розкрити. Він висловив сподівання на перемир'я та мирні домовленості між росією та Україною.

Трамп заявив, що у США є "важіль" впливу на путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Америки є "важіль" впливу на російського диктатора володимира путіна, проте він відмовився його називати. Трамп оцінив сьогоднішні заяви путіна, як позитивні, передає УНН.

На запитання, який його "важіль" на путіна, Трамп сказав: "У нас є важіль, але я не хочу про це говорити. Зараз ми з ним спілкуємося й на основі його сьогоднішніх заяв, вони були достатньо позитивними, тому я не хочу говорити про це".

Трамп сподівається, що якщо буде домовленість про припинення вогню, то "стрілянини знову не буде".

Я сподіваюся, що росія досягне домовленостей й коли буде ця домовленість, то не буде знову стрілянини. Якщо в нас буде мирна домовленість, якщо в нас буде припинення вогню, яке призведе до миру, я не думаю, що хтось захоче повернутися, тому що це зла й насильницька річ. Я думаю, якщо путін погодиться на припинення вогню, то ми будемо в дуже гарному стані, щоб це виконати 

- заявив Трамп.

Доповнення

Раніше путін заявив, що росія виступає за перемир'я з Україною на 30 діб, "але є нюанси".

У свою чергу Трамп зазначив, що США обговорювали з Україною територіальні поступки, в тому числі які території залишаться під контролем України, а які ні, зокрема і питання Запорізької АЕС.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголошував, що Україна не піде на замороження конфлікту. Проти такого також виступають американські партнери.

Анна Мурашко

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