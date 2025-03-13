Трамп заявив, що у США є "важіль" впливу на путіна
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про наявність "важеля" впливу на путіна, але відмовився його розкрити. Він висловив сподівання на перемир'я та мирні домовленості між росією та Україною.
Президент США Дональд Трамп заявив, що в Америки є "важіль" впливу на російського диктатора володимира путіна, проте він відмовився його називати. Трамп оцінив сьогоднішні заяви путіна, як позитивні, передає УНН.
На запитання, який його "важіль" на путіна, Трамп сказав: "У нас є важіль, але я не хочу про це говорити. Зараз ми з ним спілкуємося й на основі його сьогоднішніх заяв, вони були достатньо позитивними, тому я не хочу говорити про це".
Трамп сподівається, що якщо буде домовленість про припинення вогню, то "стрілянини знову не буде".
Я сподіваюся, що росія досягне домовленостей й коли буде ця домовленість, то не буде знову стрілянини. Якщо в нас буде мирна домовленість, якщо в нас буде припинення вогню, яке призведе до миру, я не думаю, що хтось захоче повернутися, тому що це зла й насильницька річ. Я думаю, якщо путін погодиться на припинення вогню, то ми будемо в дуже гарному стані, щоб це виконати
Доповнення
Раніше путін заявив, що росія виступає за перемир'я з Україною на 30 діб, "але є нюанси".
У свою чергу Трамп зазначив, що США обговорювали з Україною територіальні поступки, в тому числі які території залишаться під контролем України, а які ні, зокрема і питання Запорізької АЕС.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголошував, що Україна не піде на замороження конфлікту. Проти такого також виступають американські партнери.