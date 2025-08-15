Трамп заявил, что планирует обсудить с путиным вопрос территорий. Но решение по этому поводу – за Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить с российским диктатором владимиром путиным вопрос оккупированных территорий, но считает, что решение по этому поводу должна принять Украина. Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту самолета, летящего на Аляску, сообщает УНН.

Детали

"Я думаю, они пытаются вести переговоры. Они будут обсуждаться, но я должен позволить Украине принять это решение. И я думаю, что они примут правильное решение. Но я здесь не для того, чтобы вести переговоры за Украину. Я здесь для того, чтобы собрать их за столом переговоров, и я думаю, что есть две стороны. Послушайте, владимир путин хотел захватить всю Украину. Если бы я не был президентом, он бы сейчас захватил всю Украину. Но он этого не сделает", - сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп надеется, что саммит с российским диктатором Владимиром Путиным "подготовит почву" для встречи с украинским главой Владимиром Зеленским. Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту самолета, летящего на Аляску.

