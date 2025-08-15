Трамп заявил, что планирует обсудить с путиным вопрос территорий. Но решение по этому поводу – за Украиной

$41.450.06
48.440.21
ukenru
12:08 • 9612 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
11:40 • 10291 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
11:14 • 18727 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
09:59 • 17839 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
09:48 • 29827 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
08:34 • 25559 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 64241 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 98644 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 57095 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 194098 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
41%
756мм
Популярные новости
Украину 15 августа накроет антициклон: где ждать до +35°CPhoto15 августа, 03:23 • 61390 просмотра
На Покровском направлении – треть боев на фронте: карта от ГенштабаVideo15 августа, 05:27 • 34437 просмотра
Саммит Трампа и путина: Reuters узнало о возможных договоренностях15 августа, 06:37 • 9178 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 59593 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?10:28 • 16076 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
11:14 • 18805 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?10:28 • 16970 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
09:48 • 29906 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto07:14 • 60458 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 194138 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Джо Байден
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 76646 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 160691 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 109726 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 126504 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 175226 просмотра
Актуальное
Financial Times
Нью-Йорк Таймс
Старлинк
BFM TV
Truth Social

Трамп заявил, что планирует обсудить с путиным вопрос территорий. Но решение по этому поводу – за Украиной

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Дональд Трамп планирует обсудить с владимиром путиным вопрос оккупированных территорий. Он считает, что окончательное решение должна принять Украина.

Трамп заявил, что планирует обсудить с путиным вопрос территорий. Но решение по этому поводу – за Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить с российским диктатором владимиром путиным вопрос оккупированных территорий, но считает, что решение по этому поводу должна принять Украина. Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту самолета, летящего на Аляску, сообщает УНН.

Детали

"Я думаю, они пытаются вести переговоры. Они будут обсуждаться, но я должен позволить Украине принять это решение. И я думаю, что они примут правильное решение. Но я здесь не для того, чтобы вести переговоры за Украину. Я здесь для того, чтобы собрать их за столом переговоров, и я думаю, что есть две стороны. Послушайте, владимир путин хотел захватить всю Украину. Если бы я не был президентом, он бы сейчас захватил всю Украину. Но он этого не сделает", - сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп надеется, что саммит с российским диктатором Владимиром Путиным "подготовит почву" для встречи с украинским главой Владимиром Зеленским. Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту самолета, летящего на Аляску.

Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина15.08.25, 12:48 • 29871 просмотр

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев