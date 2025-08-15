Трамп заявив, що планує обговорити з путіним питання територій. Але рішення щодо цього - за Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує обговорити з російським диктатором володимиром путіним питання окупованих територій, але вважає, що рішення щодо цього має ухвалити Україна. Про це він сказав під час спілкування із журналістами на борту літака, який летить на Аляску, повідомляє УНН.

Деталі

"Я думаю, вони намагаються вести переговори. Вони будуть обговорюватися, але я повинен дозволити Україні прийняти це рішення. І я думаю, що вони приймуть правильне рішення. Але я тут не для того, щоб вести переговори за Україну. Я тут для того, щоб зібрати їх за столом переговорів, і я думаю, що є дві сторони. Послухайте, володимир путін хотів захопити всю Україну. Якби я не був президентом, він би зараз захопив всю Україну. Але він цього не зробить", - сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп сподівається, що саміт із російським диктатором володимиром путіним "підготує підґрунтя" для зустрічі із українським главою Володимиром Зеленським. Про це він сказав під час спілкування із журналстами на борту літака, який летить на Аляску.

Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна