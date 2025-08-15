Трамп заявив, що планує обговорити з путіним питання територій. Але рішення щодо цього - за Україною

$41.450.06
48.440.21
ukenru
12:08 • 22785 перегляди
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
11:40 • 23128 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
11:14 • 38326 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
09:59 • 28478 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
09:48 • 47057 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
08:34 • 30619 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50 • 67248 перегляди
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55 • 99844 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09 • 57718 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 201478 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.4м/с
37%
756мм
Популярнi новини
На Покровському напрямку - третина боїв на фронті: карта від ГенштабуPhoto15 серпня, 05:27 • 44462 перегляди
Саміт Трампа і путіна: Reuters дізналося про можливі домовленості15 серпня, 06:37 • 14335 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 76729 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?10:28 • 33583 перегляди
Для саміту на Алясці відкриті "всі варіанти", включно з тим, що Трамп може раптово піти - CNN11:58 • 11392 перегляди
Публікації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
11:14 • 38328 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?10:28 • 34394 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
09:48 • 47059 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 77519 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 201480 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Джо Байден
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 80373 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 164231 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 112888 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 129461 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 177908 перегляди
Актуальне
The New York Times
Starlink
BFM TV
Financial Times
Truth Social

Трамп заявив, що планує обговорити з путіним питання територій. Але рішення щодо цього - за Україною

Київ • УНН

 • 1866 перегляди

Дональд Трамп планує обговорити з володимиром путіним питання окупованих територій. Він вважає, що остаточне рішення має ухвалити Україна.

Трамп заявив, що планує обговорити з путіним питання територій. Але рішення щодо цього - за Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує обговорити з російським диктатором володимиром путіним питання окупованих територій, але вважає, що рішення щодо цього має ухвалити Україна. Про це він сказав під час спілкування із журналістами на борту літака, який летить на Аляску, повідомляє УНН

Деталі 

"Я думаю, вони намагаються вести переговори. Вони будуть обговорюватися, але я повинен дозволити Україні прийняти це рішення. І я думаю, що вони приймуть правильне рішення. Але я тут не для того, щоб вести переговори за Україну. Я тут для того, щоб зібрати їх за столом переговорів, і я думаю, що є дві сторони. Послухайте, володимир путін хотів захопити всю Україну. Якби я не був президентом, він би зараз захопив всю Україну. Але він цього не зробить", - сказав Трамп.

Нагадаємо 

Президент США Дональд Трамп сподівається, що саміт із російським диктатором володимиром путіним "підготує підґрунтя" для зустрічі із українським главою Володимиром Зеленським. Про це він сказав під час спілкування із журналстами на борту літака, який летить на Аляску. 

Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна 15.08.25, 12:48 • 47080 переглядiв

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ