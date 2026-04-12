Трамп заявил, что НАТО и Британия "теперь хотят помочь" с Ормузским проливом
Киев • УНН
Президент США анонсировал блокировку Ормузского пролива при поддержке Великобритании и других стран. Трамп ожидает уступок от Ирана после угроз в соцсетях.
НАТО теперь хочет помочь с Ормузским проливом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Президент США заявил, что мирные переговоры с Ираном до конца были очень дружественными.
"Мы собираемся блокировать Ормузский пролив, это займет некоторое время", - сказал он, добавив, что "очистка пролива не займет много времени".
Он заявил, что "многие страны будут помогать нам" с проливом, добавив, что Великобритания и другие страны направляют тральщики.
Трамп сказал, что его сообщения в социальных сетях, в которых он угрожал, что "целая цивилизация погибнет сегодня ночью", если Иран не согласится на сделку о прекращении войны и возобновлении работы Ормузского пролива, заставили иранских переговорщиков сесть за стол переговоров.
Он сказал, что иранцы не покинули стол переговоров, добавив: "Я предвижу, что они вернутся и дадут нам все, что хотим".
США начинают блокаду Ормузского пролива: Трамп сделал заявление после срыва переговоров12.04.26, 17:08 • 2944 просмотра
Напомним
На недавних переговорах между США и Ираном в Пакистане вопрос о контроле над Ормузским проливом зашел в тупик. Иран требует единоличного контроля над Ормузским проливом и право взимать плату.
Британия проведет встречу по Ормузскому проливу на следующей неделе - СМИ10.04.26, 21:43 • 3134 просмотра