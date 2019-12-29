Трамп осудил нападение возле синагоги под Нью-Йорком
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп в воскресенье осудил нападение на представителей еврейской общины у синагоги в районе Монсе (штат Нью-Йорк). Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter, передает УНН.
“Ужасная антисемитская атака в Монсе (Нью-Йорк) в седьмую ночь Хануки (иудейского праздника, который длится 8 дней — ред). Мы все должны объединиться, чтобы бороться со страшным бедствием — антисемитизмом и уничтожить его. Мы с Меланией (Трамп) желаем пострадавшим скорейшего и полного выздоровления”, — написал Трамп.
Напомним, ранее американская организация Orthodox Jewish Public Affairs Council (Совет по связям с общественностью ортодоксальных иудеев) сообщила, что в результате атаки, осуществлено 28 декабря вечером в доме хасидского раввина у здания синагоги в Монсе, пострадали по меньшей мере пять человек.
Полиция сообщила о задержании подозреваемого в совершении этого нападения.
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