Трамп підписав указ про боротьбу з антисемітизмом у США
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент Дональд Трамп підписав розпорядження про боротьбу з антисемітизмом в США під час прийому на честь Хануки в Білому домі 11 грудня 2019 року. Про це повідомляє "Голос Америки", інформує УНН.
"Президент Дональд Трамп підписав в середу розпорядження, яке дозволить боротися з проявами антисемітизму в студентських кампусах на території США. Розпорядження передбачає скорочення федерального фінансування коледжам і університетам, керівництво яких не вживає заходів для боротьби з антисемітизмом", - йдеться у повідомленні.
Указ поширює в дію Закон про громадянські права, прийнятого в 1964 році, на людей, які постраждали від антисемітизму в кампусах коледжів і університетів. Згідно з розпорядженням, всі послідовники юдаїзму відтепер вважаються людьми, які належать до єврейської національності.
"Один із розділів Закону про громадянські права забороняє дискримінацію на основі раси, кольору шкіри і національної приналежності на території організацій, які отримують федеральне фінансування. Тепер до проявів такої дискримінації будуть відносити і антисемітизм", - пише видання.
Зазначається, що великі єврейські і юдейські організації привітали підписання указу. Інші організації заявили про неприпустимість створення "етнічних категорій" і висловили свою стурбованість тим, що розпорядження може потенційно використовуватися для придушення свободи вираження думок в навчальних закладах.
Деякі з опонентів Трампа припускають, що указ буде використовуватися для придушення права на свободу думок, особливо "у відношенні критики влади Ізраїлю за порушення цивільних прав палестинців".
Як повідомлялося раніше в УНН, Нетаньяху хоче від США визнання анексії Йорданської долини.