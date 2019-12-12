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Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом в США

Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом в США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Дональд Трамп подписал распоряжение о борьбе с антисемитизмом в США во время приема в честь Хануки в Белом доме 11 декабря 2019 года. Об этом сообщает "Голос Америки", информирует УНН.

"Президент Дональд Трамп подписал в среду распоряжение, которое позволит бороться с проявлениями антисемитизма в студенческих кампусах на территории США. Распоряжение предусматривает сокращение федерального финансирования колледжам и университетам, руководство которых не принимает мер для борьбы с антисемитизмом", - говорится в сообщении.

Указ распространяет действие Закона о гражданских правах, принятого в 1964 году, на людей, пострадавших от антисемитизма в кампусах колледжей и университетов. Согласно распоряжению, все последователи иудаизма отныне считаются людьми, принадлежащими к еврейской национальности.

"Один из разделов Закона о гражданских правах запрещает дискриминацию на основе расы, цвета кожи и национальной принадлежности на территории организаций, получающих федеральное финансирование. Теперь к проявлениям такой дискриминации будут относить и антисемитизм", - пишет издание.

Отмечается, что крупные еврейские и иудейские организации приветствовали подписание указа. Другие организации заявили о недопустимости создания "этнических категорий" и о своей обеспокоенности тем, что распоряжение может потенциально использоваться для подавления свободы выражения мнений в учебных заведениях.

Некоторые из оппонентов Трампа предполагают, что указ будет использоваться для подавления права на свободу мнений, особенно "в отношении критики властей Израиля за нарушение гражданских прав палестинцев".

Как сообщалось ранее в УНН, Нетаньяху хочет от США признания аннексии Иорданской долины.

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