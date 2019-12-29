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Поліція затримала підозрюваного в нападі на синагогу під Нью-Йорком

Поліція затримала підозрюваного в нападі на синагогу під Нью-Йорком

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Співробітники правоохоронних органів затримали підозрюваного у скоєнні нападу з ножем неподалік від будівлі синагоги в районі Монсі (штат Нью-Йорк), в результаті якого постраждали п’ятеро людей. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному в неділю поліцією міста Рамапо на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

“Підозрюваний втік з місця злочину, але зараз він затриманий”, — йдеться в тексті. Подробиці про його особу не повідомляються.

Раніше організація Orthodox Jewish Public Affairs Council (OJPAC — Рада по зв’язках з громадськістю ортодоксальних іудеїв) заявила в Twitter про те, що в результаті атаки, що сталася в будинку хасидського рабина в Монсі, постраждали щонайменше п’ять осіб. Поліція працює на місці події, розслідування причин і деталей нападу триває.

У свою чергу президент Ізраїлю Реувен Рівлін різко засудив напад з ножем на будівлю синагоги в місті Монсі.

Нагадаємо, кілька людей постраждали під час нападу з ножем, який трапився в суботу ввечері неподалік від будівлі синагоги.

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