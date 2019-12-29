Поліція затримала підозрюваного в нападі на синагогу під Нью-Йорком

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Співробітники правоохоронних органів затримали підозрюваного у скоєнні нападу з ножем неподалік від будівлі синагоги в районі Монсі (штат Нью-Йорк), в результаті якого постраждали п’ятеро людей. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному в неділю поліцією міста Рамапо на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.