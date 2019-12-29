Полиция задержала подозреваемого в нападении на синагогу под Нью-Йорком
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении нападения с ножом неподалеку от здания синагоги в районе Монсе (штат Нью-Йорк), в результате которого пострадали пять человек. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье полицией города Рамапо на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Подозреваемый скрылся с места преступления, но сейчас он задержан”, — говорится в тексте. Подробности о его личности не сообщаются.
Ранее организация Orthodox Jewish Public Affairs Council (OJPAC — Совет по связям с общественностью ортодоксальных иудеев) заявила в Twitter о том, что в результате атаки, произошедшей в доме хасидского раввина в Монсе, пострадали по меньшей мере пять человек. Полиция работает на месте происшествия, расследование причин и деталей нападения продолжается.
В свою очередь президент Израиля Реувен Ривлин резко осудил нападение с ножом на здание синагоги в городе Монсе.
Напомним, несколько человек пострадали во время нападения с ножом, который произошел в субботу вечером неподалеку от здания синагоги.