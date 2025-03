У США невідомий напав з ножем на перехожих біля синагоги

Відзначається, що, за даними деяких з очевидців, в результаті інциденту поранення отримали не менше трьох осіб. У свою чергу, організація Orthodox Jewish Public Affairs Council (OJPAC — Рада по зв’язкам з громадськістю ортодоксальних іудеїв) заявила в Twitter про те, що в результаті атаки постраждали щонайменше п’ять осіб.

“О 09:50 сьогодні ввечері (4:50 неділі за київським часом) надійшов сигнал про масову різанину..., — вказується в заяві. — Вона відбулася в будинку хасидського рабина. П’ятеро людей з колотими пораненнями, всі хасиди, доставлені в місцеві лікарні”.

Поліція проводить операцію на місці події.

Нагадаємо, кількість масових вбивств в США досягла рекордних показників у 2019 році.

*BREAKING NOW* Multiple people stabbed inside Rabbi Rottenberg Shul in Forshay (Monsey). Reports a black man armed with a knife began stabbing people.



Credit - Monsey News. pic.twitter.com/butbeZmSYf

— Mike Cernovich (@Cernovich) December 29, 2019