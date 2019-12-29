У США невідомий напав з ножем на перехожих біля синагоги

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Кілька людей постраждали під час нападу з ножем, який нещодавно трапився в суботу ввечері неподалік від будівлі синагоги в місті Монсі (штат Нью-Йорк). Про це повідомив телеканал Fox News з посиланням на очевидців, передає УНН.