В США неизвестный напал с ножом на прохожих возле синагоги

Отмечается, что, по данным некоторых из очевидцев, в результате инцидента ранения получили не менее трех человек. В свою очередь, организация Orthodox Jewish Public Affairs Council (OJPAC — Совет по связям с общественностью ортодоксальных иудеев) заявила в Twitter о том, что в результате атаки пострадали по меньшей мере пять человек.

“В 09:50 сегодня вечером (4:50 воскресенья по киевскому времени) поступил сигнал о массовой резне..., — указывается в заявлении. — Она состоялась в доме хасидского раввина. Пять человек с колотыми ранениями, все хасиды, доставлены в местные больницы”.

Полиция проводит операцию на месте происшествия.

Напомним, количество массовых убийств в США достигло рекордных показателей в 2019 году.

* BREAKING NOW * Multiple people stabbed inside Rabbi Rottenberg Shul in Forshay (Monsey). Reports a black man armed with a knife began stabbing people.



Credit — Monsey News. pic.twitter.com/butbeZmSYf

— Mike Cernovich (@Cernovich) December 29, 2019