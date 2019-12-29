В США неизвестный напал с ножом на прохожих возле синагоги
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Несколько человек пострадали во время нападения с ножом, произошедшем в субботу вечером неподалеку от здания синагоги в городе Монсе (штат Нью-Йорк). Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на очевидцев, передает УНН.
Отмечается, что, по данным некоторых из очевидцев, в результате инцидента ранения получили не менее трех человек. В свою очередь, организация Orthodox Jewish Public Affairs Council (OJPAC — Совет по связям с общественностью ортодоксальных иудеев) заявила в Twitter о том, что в результате атаки пострадали по меньшей мере пять человек.
“В 09:50 сегодня вечером (4:50 воскресенья по киевскому времени) поступил сигнал о массовой резне..., — указывается в заявлении. — Она состоялась в доме хасидского раввина. Пять человек с колотыми ранениями, все хасиды, доставлены в местные больницы”.
Полиция проводит операцию на месте происшествия.
Напомним, количество массовых убийств в США достигло рекордных показателей в 2019 году.
* BREAKING NOW * Multiple people stabbed inside Rabbi Rottenberg Shul in Forshay (Monsey). Reports a black man armed with a knife began stabbing people.
Credit — Monsey News. pic.twitter.com/butbeZmSYf