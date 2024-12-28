По меньшей мере 3,5 млн украинцев потеряли жилье из-за войны - новые данные от омбудсмена
Киев • УНН
Представительница по правам граждан Ольга Алтунина сообщила о масштабах потери жилья украинцами из-за российской агрессии. На встрече с представителями США обсудили программы социальной защиты для ВПЛ и поддержку уязвимых групп.
Из-за российской агрессии без жилья осталось по меньшей мере 3,5 млн украинцев. Об этом отметила Представительница по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины Ольга Алтунина во время встречи с представителями Посольства США в Украине, пишет УНН со ссылкой на Омбудсмена Дмитрия Лубинца.
Детали
Представительница по социальным и экономическим правам Елена Колобродова и Представительница по правам граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины Ольга Алтунина провели рабочую встречу с представителями Посольства США в Украине.
Во время разговора обсудили несколько важных вопросов:
- развитие и основные вызовы с программами социальной защиты для ВПЛ;
- проблемы украинцев, которые получили приют в других странах;
- поддержка людей с инвалидностью и других уязвимых групп населения;
- ситуация с защитой детей, пострадавших от войны.
Кроме того, Ольга Алтунина отметила, что за время полномасштабной войны против Украины, рф по меньшей мере 3,5 млн украинцев потеряли жилье.
Напомним
С января 2025 года заработает программа «Зимняя поддержка» для ВПЛ, которые тратят более 20% доходов на аренду жилья. Государство будет компенсировать часть расходов на аренду и налогов для арендодателей при официальном договоре.