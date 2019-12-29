Трамп засудив напад біля синагоги під Нью-Йорком
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп в неділю засудив напад на представників єврейської громади біля синагоги в районі Монсі (штат Нью-Йорк). Про це американський лідер написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
“Жахлива антисемітська атака в Монсі (Нью-Йорк) в сьому ніч Хануки (іудейського свята, що триває 8 діб — ред). Ми всі повинні об’єднатися, щоб боротися зі страшним лихом — антисемітизмом і винищити його. Ми з Меланією (Трамп) бажаємо постраждалим якнайшвидшого і повного одужання”, — написав Трамп.
Нагадаємо, раніше американська організація Orthodox Jewish Public Affairs Council (Рада по зв’язках з громадськістю ортодоксальних іудеїв) повідомила, що в результаті атаки, здійсненої 28 грудня ввечері в будинку хасидського рабина біля будівлі синагоги в Монсі, постраждали щонайменше п’ять осіб.
Поліція повідомила про затримання підозрюваного в скоєнні цього нападу.
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