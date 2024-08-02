Поскольку Дональд Трамп сделал ложные заявления о расовой принадлежности Камалы Харрис, вице-президент США осудила высказывания кандидата в президенты от Республиканской партии. Харрис также сообщила, что не будет вступать в дебаты и заявила, что "Америка заслуживает лучшего".

Пишет УНН со ссылкой на The New York Times и Folkbladet.

Детали

Выступая в среду вечером в Хьюстоне на съезде одного из самых известных чернокожих женских обществ страны перед многотысячной аудиторией чернокожих женщин, Камала Харрис осудила высказывания бывшего президента Дональда Трампа критикующим ее черную идентичность.

Отвечая на словесный укол со стороны республиканца, - Трамп заявил, что Харрис "лишь недавно начала изображать из себя чернокожую", - кандидат от Демократической партии США заявила, что "Америка заслуживает лучшего".

"Это было то же самое старое шоу", - сказала вице-президент Камала Харрис в Хьюстоне в среду, имея в виду комментарии бывшего президента Дональда Дж. Трампа о ее идентичности.

Это было то же самое старое шоу. Разногласия и неуважение. И позвольте мне просто сказать, что американский народ заслуживает лучшего - сказала она.

Несколько союзников Харрис указали на лигу чернокожих женщин, которые поддерживают ее кампанию и могут противостоять нападкам на ее расу и пол.

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Они утверждают, что вице-президент не может напрямую ответить на ложные утверждения г-на Трампа о ее расовой принадлежности, но избиратели и организаторы могут защитить ее.

Справочно

На протяжении многих лет Камала Харрис открыто рассказывала о своем прошлом. Ее мать была родом из Индии, а отец был с Ямайки, о чем она написала в своей автобиографии "Истины, которые нас объединяют". В настоящее время Камала является первой чернокожей женщиной и первым человеком азиатского происхождения, занявшим пост вице-президента США.

Дополнение

Кампания Харрис решила подчеркнуть другие комментарии Трампа, сделанные в Чикаго, включая его обещание помиловать бунтовщиков, которые напали на полицию, когда они штурмовали Капитолий США 6 января 2021 года.

Напомним

Вице-президент США Камала Харрис бросила вызов бывшему президенту страны Дональду Трампу, предлагая встретиться с ней на дебатах перед выборами в ноябре.