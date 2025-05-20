Трамп удивился, почему о раке простаты Байдена сообщили только сейчас
Киев • УНН
Глава Белого дома предположил, что врач, обследовавший Байдена, когда тот был на посту, не выявил рак или скрывал факт болезни 46-го президента США.
Президент США Дональд Трамп назвал "очень печальной" новость о раке у своего предшественника, но удивлен тем, что об этом не стало известно раньше. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.
Детали
"Я удивлен, что этого не произошло - знаете, общественность не была уведомлена. Потому что, чтобы дойти до девятой стадии, это длительное время", - сказал глава Белого дома в ответ на вопрос о том, позвонит ли он бывшему президенту.
Трамп также предположил, что врач, который обследовал Байдена, когда тот был на должности, не выявил рак или не был правдив, и поставил под сомнение умственные способности Байдена.
Я даже не знаю, были ли они причастны, но в любом случае был привлечен врач. Возможно, это был тот же врач, и кто-то скрывает факты. Это большая, большая проблема
Издание напоминает, что в 2021 году врач Байдена доктор Кевин О’Коннор написал в докладной записке, что тот "остается пригодным к исполнению своих обязанностей и полностью выполняет все свои обязанности без каких-либо исключений".
Напомним
На днях стало известно, что у 46-го президента США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. При этом, по словам его представителя, несмотря на агрессивность заболевания, рак чувствителен к гормональной терапии, что дает возможность эффективного лечения.
Впоследствии действующий президент США Дональд Трамп написал, что он и его жена Мелания "огорчены известием о диагнозе Джо Байдена, и пожелал своему предшественнику скорейшего выздоровления."
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