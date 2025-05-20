Трамп здивувався, чому про рак простати Байдена повідомили лише зараз

Президент США Дональд Трамп назвав "дуже сумною" новину про рак у свого попередника, але здивований тим, що про це не стало відомо раніше. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

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"Я здивований, що цього не сталося - знаєте, громадськість не була повідомлена. Тому що, щоб дійти до дев'ятої стадії, це тривалий час", - сказав глава Білого дому у відповідь на запитання про те, чи зателефонує він колишньому президенту.

Трамп також припустив, що лікар, який обстежував Байдена, коли той був на посаді, не виявив раку або не був правдивим, і поставив під сумнів розумові здібності Байдена.

Я навіть не знаю, чи були вони причетні, але в будь-якому випадку був залучений лікар. Можливо, це був той самий лікар, і хтось приховує факти. Це велика, велика проблема - заявив Президент США.

Видання нагадує, що у 2021 році лікар Байдена доктор Кевін О’Коннор написав у доповідній записці, що той "залишається придатним до виконання своїх обов’язків і повністю виконує всі свої обов’язки без будь-яких винятків".

Нагадаємо

Днями стало відомо, що у 46-го президента США Джо Байдена діагностували агресивну форму раку передміхурової залози. При цьому, за словами його речника, попри агресивність захворювання, рак чутливий до гормональної терапії, що дає можливість ефективного лікування.

Згодом чинний президент США Дональд Трамп написав, що він і його дружина Меланія "засмучені звісткою про діагноз Джо Байдена, і побажав своєму попереднику якнайшвидшого одужання.

Байден вперше публічно виступив після відходу з посади президента США