Трамп сознательно скрывает от ЕС подробности торговых переговоров США с Китаем - СМИ

Источники рассказали, что президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с Трампом в Белом доме в апреле прошлого года предложил заменить односторонний подход США на торговых переговорах и выступить единым фронтом с Евросоюзом с целью урегулировать трения с Китаем. Президент США ответил отказом, однако пообещал держать Париж в курсе хода консультаций с КНР. Почти через год Трамп не сдержал своего слова, скрывая от Макрона и других партнеров в Европе содержание проекта итогового торгового соглашения с Пекином, называя его "своим соглашением".

По словам источников газеты, за такой жесткий подход ратует исключительно Трамп, но не чиновники из членов его администрации.

"Мы видим это только со стороны президента, но это совсем не то, что мы слышим от других членов его администрации", - заметил один из источников издания.

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В качестве примера он назвал представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, который в январе в Вашингтоне провел пятую по счету встреча с еврокомиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем и министром экономики Японии Хиросигэ Секо, коснувшись двусторонних торговых отношений и реформу Всемирной торговой организации (ВТО).

При этом, как отмечается в публикации, ведущие страны ЕС пристально наблюдают за обсуждением будущего торгового соглашения США - Китай на предмет возможных нарушений правил ВТО. Одно из них не позволяет государству оказывать другому участнику организации скидки при налогообложении пошлинами, не предложив их сначала круг избранных стран-членов.

"Безусловно, мы будем присматриваться к аспекту ВТО очень внимательно, когда узнаем, что представляет собой соглашение (США и КНР)", - сказал один из источников.

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Напомним, в начале декабря 2018 Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трехмесячніх мероприятий, направленных на заключение торгового соглашения между двумя странами. Президент США заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму 200 млрд долларов, как он планировал ранее. Срок заключения торгового соглашения истек 1 марта, однако Трамп выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.

С 1 января Пекин и Вашингтон проводят 90-дневные переговоры, в ходе которых организуются регулярные встречи между представителями китайского и американского торговых ведомств. Первый раунд прямого диалога по этим вопросам состоялся 7-9 января в Китае. Основная задача консультаций - найти приемлемые для обеих сторон варианты взаимодействия, которые позволят решить ключевые проблемы: огромный и постоянно растущий дисбаланс в китайско-американской торговле, затрудненный доступ к рынкам, недостаточно эффективная защиту интеллектуальной собственности, ограничения на экспорт новейших технологий, трудности в сфере кибербезопасности и в борьбе с преступностью в интернете.

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В июле 2018 года американский лидер и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подписали соглашение, которое уже прекратило угрозы введения дополнительных пошлин на ввоз в США европейских автомобилей и автокомпонентов. Правительство США аргументирует необходимость этих мер теми же принципами защиты национальной безопасности, на основании которых в марте были введены пошлины на импорт стали и алюминия.

Как сообщал УНН, ранее переговоры США и КНР по вопросам торговли были прекращены в середине сентября прошлого года, когда была отменена поездка китайской делегации во главе с вице-премьером Госсовета Лю Хэ в Вашингтон в ответ на введение администрацией Трампа повышенных пошлин на импорт из Китая.

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С 24 сентября 2018 года в США вступили в силу пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР товары, общая стоимость которых оценивается в 200 млрд долларов. Китай ответил пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму 60 млрд долларов. Трамп при этом выразил намерение приступить к новому этапу реализации ограничительных мер, а если Пекин решит пойти на соответствующие шаги, ввести дополнительные тарифы относительно китайских товаров и услуг.