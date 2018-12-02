Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна на полях саміту G20 тривала 2,5 години

В даний час адміністрація США не наводить подробиць переговорів. Раніше прес-служба Білого дому інформувала, що в зустрічі з американської сторони також братимуть участь міністр фінансів Стівен Мнучін, держсекретар Майкл Помпео, керівник апарату співробітників Білого дому Джон Келлі, помічник президента з національної безпеки Джон Болтон, представник США на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер, старший радник президента Джаред Кушнер.

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Перед початком робочого обіду Трамп заявив, що його особисті відносини зі Сі Цзіньпіном допоможуть країнам укласти нову торговельну угоду.

Раніше у п’ятницю президент Трамп заявив на саміті “Великої двадцятки” у Буенос-Айресі, що бачить позитивні зрушення у переговорах із головою КНР Сі Цзіньпіном та укладенні такої угоди, яка б врегулювала нинішній торговельну суперечку між двома країнами.

Переговори США і КНР із питань торгівлі були припинені у середині вересня, коли була скасована поїздка китайської делегації на чолі з віце-прем’єром Держради Лю Хе в Вашингтон у відповідь на введення адміністрацією Трампа підвищених мит на імпорт з Китаю.

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З 24 вересня в США вступили в силу мита в розмірі 10% на ввезені з КНР товари, загальна вартість яких оцінюється в 200 млрд доларів. Китай відповів митами в розмірі від 5% до 10% на імпорт з США на суму 60 млрд доларів. Трамп при цьому висловив намір приступити до нового етапу реалізації обмежувальних заходів, а якщо Пекін вирішить піти на відповідні кроки, ввести додаткові тарифи стосовно китайських товарів і послуг. Раніше президент США також заявив, що його адміністрація вивчає питання про введення 25-відсоткового мита на імпорт легкових машин для захисту американської автомобільної промисловості.