Встреча Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита G20 продолжалась 2,5 часа
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Встреча президента США Дональда Трампа с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Аргентине продолжалась два с половиной часа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
В настоящее время администрация США не приводит подробностей переговоров. Ранее пресс-служба Белого дома информировала, что во встрече с американской стороны также будут участвовать министр финансов Стивен Мнучин, госсекретарь Майкл Помпео, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли, помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, старший советник президента Джаред Кушнер.
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Перед началом рабочего обеда Трамп заявил, что его личные отношения с Си Цзиньпином помогут странам заключить новое торговое соглашение.
Ранее в пятницу президент Трамп заявил на саммите “Большой двадцатки” в Буэнос-Айресе, что видит положительные сдвиги на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и заключения такой сделки, которая бы урегулировала нынешний торговый спор между двумя странами.
Переговоры США и КНР по вопросам торговли были прекращены в середине сентября, когда была отменена поездка китайской делегации во главе с вице-премьером Госсовета Лю Хэ в Вашингтоне в ответ на введение администрацией Трампа повышенных пошлин на импорт из Китая.
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С 24 сентября в США вступили в силу пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР товары, общая стоимость которых оценивается в 200 млрд долларов. Китай ответил пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму 60 млрд долларов. Трамп при этом выразил намерение приступить к новому этапу реализации ограничительных мер, а если Пекин решит пойти на соответствующие шаги, ввести дополнительные тарифы относительно китайских товаров и услуг. Ранее президент США также заявил, что его администрация изучает вопрос о введении 25-процентной пошлины на импорт легковых машин для защиты американской автомобильной промышленности.