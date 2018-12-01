Абе попросив Сі Цзіньпіна скасувати заборону на імпорт, введений після аварії на Фукусімі

За його словами, Абе попросив якомога швидше зняти обмеження, ґрунтуючись на наукових дослідженнях. Китайський лідер при цьому заявив, що Пекін зробить необхідні дії для наукової оцінки безпеки продукції, що поставляється з Японії.

Як уточнює агентство, зараз Китай забороняє імпорт продуктів харчування з 10 японських префектур (всього в країні їх налічується 47). Серед країн, що мають аналогічні обмеження на ввезення їжі з Китаю — Сінгапур і Південна Корея.

Після аварії на АЕС “Фукусіма-1” у березні 2011 року Китай ввів заборону на імпорт ряду продуктів із 12 японських префектур, у тому числі Фукусіми, Ібаракі, Міягі, Нагано, Ямагати, Гумма та Ніїґата. Крім того, була введена заборона на ввезення молочних продуктів, овочів, фруктів і морепродуктів із Тотігі.

Як раніше інформував УНН, аварія на АЕС “Фукусіма-1” сталася в березні 2011 року, коли у результаті удару цунамі на станції вийшли із ладу системи енергопостачання і охолодження. В результаті в трьох енергоблоках розплавилося паливо, яке пропекло захисні корпуси реакторів. Це супроводжувалося вибухами водню і викидом великого обсягу радіоактивних речовин, що призвело до зараження прилеглої до станції району.

У даний час на АЕС йдуть ліквідаційні роботи, триває дезактивація постраждалих територій. За планом, повністю знести станцію планується тільки до 2040-х років. За оцінками німецького фізика та медика Себастіана Пфлуґбайля аварію на Першій фукусімській АЕС та на Чорнобильський АЕС можна порівняти, адже це події одного класу: руйнується оболонка реактора, радіоактивні ізотопи потрапляють в довкілля. За його словами, радіоактивні речовини не потраплять, на відміну від Чорнобиля, на десятикілометрову висоту і радіоактивні речовини не будуть розподілятися по всій території північної півкулі, на близько 500 кілометрів, але забруднення буде щільнішим, що буде катастрофічно для густонаселеної Японії.