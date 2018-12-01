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Абэ попросил Си Цзиньпина отменить запрет на импорт, введенный после аварии на Фукусиме

Абэ попросил Си Цзиньпина отменить запрет на импорт, введенный после аварии на Фукусиме

Киев  •  УНН

 • 29297 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на полях саммита G20 в Аргентине попросил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина отменить ограничения на импорт продуктов питания из ряда японских префектур, введенные из-за опасений радиационного заражения после аварии на АЭС “Фукусима-1” в 2011 году. Об этом сообщил в субботу агентство Kyodo со ссылкой на представителя правительства Японии, передает УНН.

По его словам, Абэ попросил как можно скорее снять ограничения, основываясь на научных исследованиях. Китайский лидер при этом заявил, что Пекин предпримет необходимые действия для научной оценки безопасности поставляемой из Японии.

Как уточняет агентство, сейчас Китай запрещает импорт продуктов питания из 10 японских префектур (всего в стране их насчитывается 47). Среди стран, имеющих аналогичные ограничения на ввоз пищи из Китая — Сингапур и Южная Корея.

После аварии на АЭС “Фукусима-1” в марте 2011 года Китай ввел запрет на импорт ряда продуктов из 12 японских префектур, в том числе Фукусимы, Ибараки, Мияги, Нагано, Ямагаты, Гумма и Ниигата. Кроме того, был введен запрет на ввоз молочных продуктов, овощей, фруктов и морепродуктов с Тотиги.

Как ранее информировал УНН, авария на АЭС “Фукусима-1” произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающей к станции района.

В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, продолжается дезактивация загрязненных территорий. По плану, полностью снести станцию ​​планируется только к 2040-х годов. По оценкам немецкого физика и медика Себастьяна Пфлугбайля аварии на Первой Фукусимской АЭС и на Чернобыльской АЭС можно сравнить, ведь это события одного класса: разрушается оболочка реактора, радиоактивные изотопы попадают в окружающую среду. По его словам, радиоактивные вещества не попадут, в отличие от Чернобыля, на десятикилометровую высоту и радиоактивные вещества не будут распределяться по всей территории северного полушария, на около 500 километров, но загрязнение будет плотным, что будет катастрофически для густонаселенной Японии.

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