Японія вшановує пам'ять понад 18 тисяч жертв Фукусіми
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Японії цієї неділі, 11 березня, вшановують пам'ять жертв землетрусу, цунамі та аварії на атомній електростанції "Фукусіма-1". Про це пише DW.com, передає УНН.
О 14:46 - у час, коли почалася трагедія сім років тому, - країна вшанувала хвилиною мовчання близько 18,5 тисячі загиблих 11 березня 2011 року.
Меморіальні служби відбулись в Токіо та в регіоні Фукусіма. Жителі зібралися вздовж узбережжя, аби вшанувати загиблих.
Сім років тому руйнівний землетрус магнітудою в 9 балів та цунамі призвели до зупинки систем охолодження на атомній електростанції "Фукусіма-1". Внаслідок цього розплавилися кілька ядер реакторів, на станції сталася низка вибухів та великий витік радіації в атмосферу.
Як повідомляв УНН, за сім років після ядерної катастрофи на японській атомній електростанції “Фукусіма-1” було виявлено смертельний рівень радіації
Аварію на "Фукусімі-1" називають найбільшим атомним інцидентом з часів катастрофи на Чорнобильській АЕС. Після неї понад 120 тисяч людей були змушені покинути свої домівки в забрудненій місцевості. Як пише видання, за сім років після трагедії десятки тисяч людей досі не можуть повернутися додому.