Япония почтила память более 18 тысяч жертв Фукусимы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Японии в это воскресенье, 11 марта, почтили память жертв землетрясения, цунами и аварии на атомной электростанции "Фукусима-1". Об этом пишет DW.com, передает УНН.
В 14:46 - во время, когда началась трагедия семь лет назад, - страна почтила минутой молчания около 18,5 тысячи погибших 11 марта 2011 года.
Мемориальные службы состоялись в Токио и в регионе Фукусима. Жители собрались вдоль побережья, чтобы почтить погибших.
Семь лет назад разрушительное землетрясение магнитудой в 9 баллов и цунами привели к остановке систем охлаждения на атомной электростанции "Фукусима-1". В результате расплавились несколько ядер реакторов, на станции произошел ряд взрывов и большая утечка радиации в атмосферу.
Как сообщал УНН, за семь лет после ядерной катастрофы на японской атомной электростанции "Фукусима-1" было обнаружено смертельный уровень радиации
Аварии на "Фукусиме-1" называют самым атомным инцидентом со времен катастрофы на Чернобыльской АЭС. После нее более 120 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в загрязненной местности. Как пишет издание, за семь лет после трагедии десятки тысяч людей до сих пор не могут вернуться домой.