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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 51107 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 61796 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 64975 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 103946 просмотра

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Япония почтила память более 18 тысяч жертв Фукусимы

Япония почтила память более 18 тысяч жертв Фукусимы

Киев  •  УНН

 • 10505 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. В Японии в это воскресенье, 11 марта, почтили память жертв землетрясения, цунами и аварии на атомной электростанции "Фукусима-1". Об этом пишет DW.com, передает УНН.

В 14:46 - во время, когда началась трагедия семь лет назад, - страна почтила минутой молчания около 18,5 тысячи погибших 11 марта 2011 года.

Мемориальные службы состоялись в Токио и в регионе Фукусима. Жители собрались вдоль побережья, чтобы почтить погибших.

Семь лет назад разрушительное землетрясение магнитудой в 9 баллов и цунами привели к остановке систем охлаждения на атомной электростанции "Фукусима-1". В результате расплавились несколько ядер реакторов, на станции произошел ряд взрывов и большая утечка радиации в атмосферу.

Как сообщал УНН, за семь лет после ядерной катастрофы на японской атомной электростанции "Фукусима-1" было обнаружено смертельный уровень радиации

Аварии на "Фукусиме-1" называют самым атомным инцидентом со времен катастрофы на Чернобыльской АЭС. После нее более 120 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в загрязненной местности. Как пишет издание, за семь лет после трагедии десятки тысяч людей до сих пор не могут вернуться домой.

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