Трамп вимагає від Китаю знизити тарифи на продукти зі США

"Я попросив Китай негайно зняти всі тарифи на нашу сільськогосподарську продукцію (включаючи яловичину, свинину і т.д.), грунтуючись на тому факті, що ми непогано просуваємося з торговими дискусіями і я вдруге не став вводити підвищений 25-процентний тариф для них з 1 березня. Це дуже важливо для наших фермерів - і для мене!" - написав він.

Раніше Трамп розпорядився не вводити підвищений 25-процентний тариф на китайський імпорт в США, який повинен був набути чинності спершу з 1 січня, потім з 1 березня. Наразі ставка залишиться незмінною - 10%. Торік Китай ввів підвищені тарифи на імпорт американської агропродукції.