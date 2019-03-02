Трамп требует от Китая снизить тарифы на продукты из США

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 22069 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 44265 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 120404 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 123101 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124525 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122544 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154842 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117341 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141284 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145189 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Трамп требует от Китая снизить тарифы на продукты из США

Трамп требует от Китая снизить тарифы на продукты из США

Киев  •  УНН

 • 10162 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп попросил Китай немедленно снизить таможенные тарифы на сельскохозяйственные продукты из США. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

"Я попросил Китай немедленно снять все тарифы на нашу сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину и т.д.), основываясь на том факте, что мы неплохо продвигаемся с торговыми дискуссиями и я во второй раз не стал вводить повышенный 25-процентный тариф для них с 1 марта. Это очень важно для наших фермеров - и для меня!" - написал он.

Ранее Трамп распорядился не вводить повышенный 25-процентный тариф на китайский импорт в США, который должен был вступить в силу сначала с 1 января, затем с 1 марта. Сейчас ставка останется неизменной - 10%. В прошлом году Китай ввел повышенные тарифы на импорт американской агропродукции.

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