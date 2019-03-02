Трамп требует от Китая снизить тарифы на продукты из США
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп попросил Китай немедленно снизить таможенные тарифы на сельскохозяйственные продукты из США. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.
"Я попросил Китай немедленно снять все тарифы на нашу сельскохозяйственную продукцию (включая говядину, свинину и т.д.), основываясь на том факте, что мы неплохо продвигаемся с торговыми дискуссиями и я во второй раз не стал вводить повышенный 25-процентный тариф для них с 1 марта. Это очень важно для наших фермеров - и для меня!" - написал он.
Ранее Трамп распорядился не вводить повышенный 25-процентный тариф на китайский импорт в США, который должен был вступить в силу сначала с 1 января, затем с 1 марта. Сейчас ставка останется неизменной - 10%. В прошлом году Китай ввел повышенные тарифы на импорт американской агропродукции.