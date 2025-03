Трамп відкладе підвищення митних зборів на китайську продукцію

“В результаті цих дуже продуктивних переговорів я відкладу підвищення американських мит (на китайську продукцію), заплановане на 1 березня”, — зазначив президент.

Американський лідер також заявив, що має намір зустрітися з головою КНР Сі Цзіньпіном в своєму маєтку Мар-а-Лаго в штаті Флорида, щоб укласти торговельну угоду в разі досягнення більшого прогресу на переговорах.

“За умови, що обидві сторони досягнуть більшого прогресу, ми будемо планувати зустріч на вищому рівні зі мною і головою Сі (Цзіньпіном) в Мар-а-Лаго для укладення (торгового) угоди. Дуже хороші вихідні для США і Китаю!”, — підкреслив Трамп.

“Я радий повідомити, що США мають значний прогрес в наших торговельних переговорах з Китаєм з важливих структурних питань, включаючи захист (прав) інтелектуальної власності, передачу технологій, сільське господарство, (надання) послуг, валюту і багато іншого”, — розповів про переговори глава держави.

....productive talks, I will be delaying the U.S. increase in tariffs now scheduled for March 1. Assuming both sides make additional progress, we will be planning a Summit for President Xi and myself, at Mar-a-Lago, to conclude an agreement. A very good weekend for U.S. & China!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 лютого 2019 р.

Як повідомляв УНН, Китай сподівається на повернення Росії і США до виконання ДРСМД.