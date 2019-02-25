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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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10:25 • 44245 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 124525 просмотра

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Трамп отложит повышение таможенных пошлин на китайскую продукцию

Трамп отложит повышение таможенных пошлин на китайскую продукцию

Киев  •  УНН

 • 7964 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что принял решение отсрочить повышение таможенных пошлин на китайскую продукцию в связи с продуктивными американо-китайскими переговорами по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в Twitter, передает УНН.

“В результате этих очень продуктивных переговоров я отложу повышение американских пошлин (на китайскую продукцию), запланированное на 1 марта”, — отметил президент.

Американский лидер также заявил, что намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, чтобы заключить торговое соглашение в случае достижения большего прогресса на переговорах.

“При условии, что обе стороны добьются большего прогресса, мы будем планировать встречу на высшем уровне со мной и председателем Си (Цзиньпином) в Мар-а-Лаго для заключения (торгового) соглашения. Очень хорошие выходные для США и Китая!”, — подчеркнул Трамп.

“Я рад сообщить, что США добились существенного прогресса в наших торговых переговорах с Китаем по важным структурным вопросам, включая защиту (прав) интеллектуальной собственности, передачу технологий, сельское хозяйство, (предоставление) услуг, валюту и многое другое”, — рассказал о переговорах глава государства.

.... productive talks, I will be delaying the US increase in tariffs now scheduled for March 1. Assuming both sides make additional progress, we will be planning a Summit for President Xi and myself, at Mar-a-Lago, to conclude an agreement. A very good weekend for US & China!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 февраля 2019

Как сообщал УНН, Китай надеется на возвращение России и США к выполнению ДРСМД.

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