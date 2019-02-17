Китай сподівається на повернення Росії і США до виконання ДРСМД

ukru
22 березня, 17:51 • 113185 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 184120 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 156864 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 155745 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 144036 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 125905 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 169252 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 172887 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 158652 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 287552 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.4 м/с
42 %
756 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 127391 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 124204 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 125514 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 109015 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 92994 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 205816 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 287552 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 245641 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 226331 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 190024 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 100890 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 98218 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 103189 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 92993 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 105668 перегляди
Актуальне
Китай сподівається на повернення Росії і США до виконання ДРСМД

Китай сподівається на повернення Росії і США до виконання ДРСМД

Київ • УНН

 • 9929 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Китай висловлює надію на повернення Росії і Сполучених Штатів до дотримання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Про це пізно в суботу заявив член Політбюро Центрального комітету Комуністичної партії Китаю (ЦК КПК), глава канцелярії Комітету ЦК КПК у закордонних справах Ян Цзечи після свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, передає УНН.

"Китай сподівається, що США і Росія зможуть повернутися до ДРСМД. Ми також виступаємо проти надання договору багатостороннього характеру", - заявив Ян Цзечи, слова якого наводить агентство Сіньхуа.

"Китайська сторона виступає за збереження глобальної стратегічної стабільності. Одностороння заява Сполучених штатів про вихід з ДРСМД матиме серйозні наслідки і викликає стурбованість міжнародного співтовариства", - підкреслив політик.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Китай відкинув пропозицію Німеччини взяти участь в переговорах по ДРСМД

Нагадаємо, договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у 1987 році. У 2014 році президент США Барак Обама вперше на рівні глав держав звинуватив Росію в порушенні ДРСМД в зв'язку з випробуваннями крилатої ракети наземного базування 9М729. У свою чергу в листопаді 2018 року МЗС РФ висловив докір США в порушенні ДРСМД шляхом розміщення в Європі пускових установок Mk-41 для керованих ракет.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Відмова від ДРСМД призведе до непередбачуваності світової політики - Горбачов

2 лютого США оголосили, що починають вихід з ДРСМД. Держсекретар Майк Помпео пояснив, що договір буде розірвано, "якщо Росія не повернеться до повного і перевіряється дотримання договору протягом шестимісячного періоду". У відповідь президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія дзеркально відповість на рішення США вийти з ДРСМД і теж призупиняє участь в договорі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ми обженемо РФ та Китай за витратами на ракетні озброєння у разі необхідності - Трамп

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,898.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,004.79