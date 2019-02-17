Китай сподівається на повернення Росії і США до виконання ДРСМД

"Китай сподівається, що США і Росія зможуть повернутися до ДРСМД. Ми також виступаємо проти надання договору багатостороннього характеру", - заявив Ян Цзечи, слова якого наводить агентство Сіньхуа.

"Китайська сторона виступає за збереження глобальної стратегічної стабільності. Одностороння заява Сполучених штатів про вихід з ДРСМД матиме серйозні наслідки і викликає стурбованість міжнародного співтовариства", - підкреслив політик.

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Нагадаємо, договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у 1987 році. У 2014 році президент США Барак Обама вперше на рівні глав держав звинуватив Росію в порушенні ДРСМД в зв'язку з випробуваннями крилатої ракети наземного базування 9М729. У свою чергу в листопаді 2018 року МЗС РФ висловив докір США в порушенні ДРСМД шляхом розміщення в Європі пускових установок Mk-41 для керованих ракет.

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2 лютого США оголосили, що починають вихід з ДРСМД. Держсекретар Майк Помпео пояснив, що договір буде розірвано, "якщо Росія не повернеться до повного і перевіряється дотримання договору протягом шестимісячного періоду". У відповідь президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія дзеркально відповість на рішення США вийти з ДРСМД і теж призупиняє участь в договорі.

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