Китай відкинув пропозицію Німеччини взяти участь в переговорах по ДРСМД

У своїй концепції озброєння Китай орієнтується "строго на потреби оборони". "Ми проти багатостороннього підходу до ДРСМД", про це, виступаючи 16 лютого, на 55-й Мюнхенській міжнародній конференції з безпеки, заявив член Політбюро ЦК КПК Ян Цзечи.

Раніше в той же день федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель у своєму виступі на конференції в Мюнхені закликала Китай підключитися до діалогу про роззброєння в світлі виходу США з ДРСМД. "Не тільки США і Росія повинні вести переговори з цього питання, але і Китай повинен до них підключитися", - заявила глава німецького уряду. Канцлер ФРН вказала також на небезпеку розвалу сформованих міжнародних політичних і оборонних структур.

Нагадаємо, договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у 1987 році. У 2014 році президент США Барак Обама вперше на рівні глав держав звинуватив Росію в порушенні ДРСМД в зв'язку з випробуваннями крилатої ракети наземного базування 9М729. У свою чергу в листопаді 2018 року МЗС РФ висловив докір США в порушенні ДРСМД шляхом розміщення в Європі пускових установок Mk-41 для керованих ракет.

2 лютого США оголосили, що починають вихід з ДРСМД. Держсекретар Майк Помпео пояснив, що договір буде розірвано, "якщо Росія не повернеться до повного і перевіряється дотримання договору протягом шестимісячного періоду". У відповідь президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія дзеркально відповість на рішення США вийти з ДРСМД і теж призупиняє участь в договорі.