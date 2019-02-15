Одразу кілька країн-членів НАТО визнали порушення Росією ракетного договору

"Наше занепокоєння стосовно ДРМСД з’явилося майже 6 років тому. Тоді США, консультуючись з НАТО, підняло це питання з Росією… Але ми маємо зрозуміти, що не лише США, а одразу кілька союзників самостійно визначили, що Росія порушує Договір. В Європі немає нових ракет НАТО, але все більше стає російських ракет", - зазначив Столтенберг.

За його словами, з того часу відбулося близько 30 зустрічей між НАТО і Росією, де піднімалося це питання. Остання така зустріч відбулася нещодавно у форматі Ради НАТО-Росія, під час якої НАТО знову закликало Росію повернутися до виконання ДРМСД.

Крім того, Столтенберг ще раз закликав Росію повернутися до виконання Договору.

Нагадаємо, Росія призупинила участь у ДРСМД.

Як повідомляв УНН, США передали ноту про припинення участі в ДРСМД.