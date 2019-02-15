Одразу кілька країн-членів НАТО визнали порушення Росією ракетного договору
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Одразу кілька країн-членів НАТО визнали порушення Росією Договору про обмеження ракет малої і середньої дальності (ДРМСД). Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на Мюнхенській конференції з безпеки, передає кореспондент УНН.
"Наше занепокоєння стосовно ДРМСД з’явилося майже 6 років тому. Тоді США, консультуючись з НАТО, підняло це питання з Росією… Але ми маємо зрозуміти, що не лише США, а одразу кілька союзників самостійно визначили, що Росія порушує Договір. В Європі немає нових ракет НАТО, але все більше стає російських ракет", - зазначив Столтенберг.
За його словами, з того часу відбулося близько 30 зустрічей між НАТО і Росією, де піднімалося це питання. Остання така зустріч відбулася нещодавно у форматі Ради НАТО-Росія, під час якої НАТО знову закликало Росію повернутися до виконання ДРМСД.
Крім того, Столтенберг ще раз закликав Росію повернутися до виконання Договору.
Нагадаємо, Росія призупинила участь у ДРСМД.
Як повідомляв УНН, США передали ноту про припинення участі в ДРСМД.