Сразу несколько стран-членов НАТО признали нарушение Россией ракетного договора
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Сразу несколько стран-членов НАТО признали нарушение Россией договора об ограничении ракет малой и средней дальности (ДРМСД). Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.
“Наше беспокойство относительно ДРМСД появилось почти 6 лет назад. Тогда США, консультируясь с НАТО, подняло этот вопрос с Россией ... Но мы должны понять, что не только США, а сразу несколько союзников самостоятельно определили, что Россия нарушает Договор. В Европе нет новых ракет НАТО, но все больше становится российских ракет”, — отметил Столтенберг.
По его словам, с тех пор прошло около 30 встреч между НАТО и Россией, где поднимался этот вопрос. Последняя такая встреча состоялась недавно в формате Совета Россия-НАТО, во время которой НАТО вновь призвал Россию вернуться к выполнению ДРМСД.
Кроме того, Столтенберг еще раз призвал Россию вернуться к выполнению Договора.
Напомним, Россия приостановила участие в ДРСМД.
Как сообщал УНН, США передали ноту о прекращении участия в ДРСМД.